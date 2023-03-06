Житель Алтая зарезал товарища и угрожающе попросил супругу взять вину на себя

После отказа ударил женщину по голове, отчего она потеряла сознание, и вложил в её руку нож

06 марта 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого из-за ревности к своей сожительнице, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл вечером 28 октября 2022 года в одном из сёл Целинного района.

"В дом к обвиняемому приехала его кума с сожителем. В ходе распития спиртного между мужчинами завязался конфликт, из-за того что хозяин приревновал гостя к своей супруге. Злоумышленник, взяв нож, причинил мужчине несколько ранений в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевший скончался", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый начал заставлять куму взять вину на себя, угрожая убить и её. После отказа ударил женщину по голове, отчего она потеряла сознание, и вложил в её руку нож.

"Несмотря на предпринятые обвиняемым меры, уйти от уголовной ответственности ему не удалось. Следствием была полностью восстановлена картина произошедшего", – подчеркнули в СК.

Сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы за убийство и угрозу убийством.