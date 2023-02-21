Житель Алтая зарезал возлюбленную во время празднования годовщины отношений

Мужчина получил почти 11 лет тюрьмы

21 февраля 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Житель Егорьевского района Алтайского края убил сожительницу во время празднования четырёхлетия совместной жизни, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился 8 июня 2022 года на базе отдыха, где 39-летний мужчина работал сторожем и жил с возлюбленной в домике для персонала.

Во время празднования пара распивала спиртное, но в один момент началась фатальная ссора.

"Мужчина нанёс множество ножевых ранений по телу женщины, от которых 30-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник поместил её тело в полиэтиленовый пакет и сбросил в подпол, а после перенёс на территорию базы к металлическому дровянику", – рассказали в ведомстве.

Спустя четыре дня труп нашли, а злоумышленника задержали. Суд приговорил его к 10 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.