Житель Алтайского края оставил бывшую жену без денег

Мужчина похитил у экс-супруги заначку, чтобы отдать долг

18 февраля 2025, 12:55, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Житель Бийского района Алтайского края похитил 20 тысяч рублей у своей бывшей супруги. 31-летняя женщина из села Сростки хранила деньги в тайном месте, о котором знали лишь близкие.

"Накануне он [супруг] приходил навестить детей, и пока женщина отвлеклась, забрал заначку", – рассказали в МВД региона.

33-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что отдал украденное знакомому в счет погашения долга. В его отношении возбудили уголовное дело с мерой пресечения в виде подписки о невыезде.