Житель Алтайского края передавал Украине данные о российских военных объектах

За это его приговорили к пяти годам лишения свободы

23 января 2025, 14:40, ИА Амител

Алтайский краевой суд вынес местному жителю приговор за сотрудничество с иностранной организацией, которая действовала против безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

42-летний россиянин списался с представителем украинской организации в мессенджере. На возмездной основе мужчина предоставлял сведения о местонахождении военных объектов Алтайского края, а также об их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны.

О сотрудничестве с иностранной организацией он никому не сообщал.