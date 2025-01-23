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Житель Алтайского края передавал Украине данные о российских военных объектах

За это его приговорили к пяти годам лишения свободы

23 января 2025, 14:40, ИА Амител

Алтайский краевой суд вынес местному жителю приговор за сотрудничество с иностранной организацией, которая действовала против безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

42-летний россиянин списался с представителем украинской организации в мессенджере. На возмездной основе мужчина предоставлял сведения о местонахождении военных объектов Алтайского края, а также об их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны.

О сотрудничестве с иностранной организацией он никому не сообщал.

"УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией") УК России. Решением суда преступник приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – заключили в спецслужбе.

Алтайский край Происшествия Россия

Комментарии 10

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Гость

14:52:43 23-01-2025

гад!

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Леха

15:23:21 23-01-2025

Сволочь...

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гость

15:40:01 23-01-2025

а зачем им такая информация?

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Гость

09:20:05 24-01-2025

гость (15:40:01 23-01-2025) а зачем им такая информация?... Например, для последующей организации теракта.

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Сталин

15:42:16 23-01-2025

Расстрелять

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Гость

15:57:15 23-01-2025

42-летний --- туда не взяли, наверное не служил

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Гость

18:52:26 23-01-2025

Что-то гуманно обошлись. 5 - мало!

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Гость

00:43:28 24-01-2025

есть же такие гады....

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Гость

06:46:52 24-01-2025

а откуда он эти данные брал?

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Гость

07:21:14 24-01-2025

Гость (06:46:52 24-01-2025) а откуда он эти данные брал?... Предложение поступило?

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