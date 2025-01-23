Житель Алтайского края передавал Украине данные о российских военных объектах
За это его приговорили к пяти годам лишения свободы
23 января 2025, 14:40, ИА Амител
Алтайский краевой суд вынес местному жителю приговор за сотрудничество с иностранной организацией, которая действовала против безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
42-летний россиянин списался с представителем украинской организации в мессенджере. На возмездной основе мужчина предоставлял сведения о местонахождении военных объектов Алтайского края, а также об их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны.
О сотрудничестве с иностранной организацией он никому не сообщал.
"УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией") УК России. Решением суда преступник приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – заключили в спецслужбе.
14:52:43 23-01-2025
гад!
15:23:21 23-01-2025
Сволочь...
15:40:01 23-01-2025
а зачем им такая информация?
09:20:05 24-01-2025
гость (15:40:01 23-01-2025) а зачем им такая информация?... Например, для последующей организации теракта.
15:42:16 23-01-2025
Расстрелять
15:57:15 23-01-2025
42-летний --- туда не взяли, наверное не служил
18:52:26 23-01-2025
Что-то гуманно обошлись. 5 - мало!
00:43:28 24-01-2025
есть же такие гады....
06:46:52 24-01-2025
а откуда он эти данные брал?
07:21:14 24-01-2025
Гость (06:46:52 24-01-2025) а откуда он эти данные брал?... Предложение поступило?