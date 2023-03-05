Житель Алтайского края получил штраф за поимку краснокнижной рыбы

При рассмотрении уголовного дела в суде рыбак признал свою вину и возместил ущерб в 107 тысяч рублей

05 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Красногорского района Алтайского края поймал в Бии краснокнижную рыбу и нарвался на крупный штраф. Как рассказали в Управлении юстиции региона, всего браконьер выловил 16 рыб, три из которых оказались тайменем.

Напомним, что эта рыба занесена как редкий вид в Красную книгу РФ. Ущерб оценили в сумму свыше 107 тысяч рублей. При рассмотрении уголовного дела в суде рыбак признал свою вину и возместил ущерб. В связи с этим производство по делу прекратили.

Выловленную рыбу и орудие лова уничтожили, а лодку с мотором стоимостью около 100 тысяч рублей конфисковали и обратили в собственность государства.