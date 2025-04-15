Житель Алтайского края пострадал в ДТП с пьяным водителем в Горно-Алтайске

Зачинщик аварии скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан

15 апреля 2025, 11:50, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель пострадал при столкновении двух иномарок в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 14 апреля около 20:25 на улице Строителей.

38-летний пьяный житель Улаганского района за рулем Toyota Harrier при повороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mazda Demio, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.

В итоге пострадал водитель Mazda, 27-летний житель Алтайского края.

После этого зачинщик аварии скрылся с места происшествия, но почти сразу же был задержан. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составили административные материалы.