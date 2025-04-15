Житель Алтайского края пострадал в ДТП с пьяным водителем в Горно-Алтайске
Зачинщик аварии скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан
15 апреля 2025, 11:50, ИА Амител
Водитель пострадал при столкновении двух иномарок в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 14 апреля около 20:25 на улице Строителей.
38-летний пьяный житель Улаганского района за рулем Toyota Harrier при повороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mazda Demio, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.
В итоге пострадал водитель Mazda, 27-летний житель Алтайского края.
После этого зачинщик аварии скрылся с места происшествия, но почти сразу же был задержан. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составили административные материалы.
13:15:13 15-04-2025
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