Житель Алтайского края принял лекарство и лишился водительских прав

На суде мужчина пояснил, что выпил "Валосердин", который отпускается без рецепта

14 июля 2023, 21:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Алтайского края лишился водительских прав, после того как сел за руль после приема лекарства. Как сообщает пресс-служба Управления юстиции Алтайского края, его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Инцидент произошел весной этого года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль в Поспелихинском районе. У водителя были обнаружены признаки наркотического опьянения.

По результатам судебно-химического исследования у гражданина в крови обнаружили ограниченное для оборота в России психотропное вещество. На суде мужчина пояснил, что выпил "Валосердин", который отпускается без рецепта. О содержании в нем наркотика он не знал.

Суд признал мужчину виновным и назначили штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 года.