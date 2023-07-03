Житель Алтайского края пропал в Горном Алтае

Мужчина пьяным вышел из гостиницы и не вернулся

03 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай пропал 32-летний житель посёлка Мирный Родинского района Алтайского края, сообщили в региональном Следкоме.

В ночь на 30 июня в Онгудайском районе пьяный мужчина ушел за спиртным из гостиницы "Золотой кедр", расположенной на 581-м километре Чуйского тракта, и не вернулся.

Где он сейчас, неизвестно. Организованные поиски результатов не принесли, но они продолжаются. Также правоохранители начали доследственную проверку.

Приметы разыскиваемого: на вид 32 года, славянкой внешности, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка короткая. Имеет шрам на правой брови, а также татуировку на пальце левой руки в виде якоря. На момент исчезновения был одет в темно-синий спортивный костюм, сланцы и кепку темного цвета.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в Шебалинский межрайонный следственный отдел по номеру 8 (38845) 2-23-38 или 8-913-999-9072 либо в ближайший отдел полиции по телефонам: 02 или 8 (38845) 2-20-41 в ОМВД по Онгудайскому району.