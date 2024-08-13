Житель Алтайского края решил сбежать на СВО от супруги и протаранил ворота военкомата

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его в общей сложности на 34 тысячи рублей

13 августа 2024, 22:15, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Житель Алтайского края решил сбежать от супруги на спецоперацию и протаранил ворота военкомата. Об этом сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей российского региона.

Согласно материалам дела, мужчина поругался с супругой и заявил, что уйдет на фронт. Жена ему не поверила и взяла "на слабо". После этого муж пошел в гараж, выпил еще коньяка, сел за руль грузовика и поехал заключать контракт с Минобороны. Подъехав к месту назначения, мужчина протаранил ворота военкомата.

Дежурившие возле военкомата сотрудники ППС попросили мужчину выйти из авто, но тот решил, что нужно скрыться. Тогда один из полицейских дважды выстрелил по колесу грузовика, а позднее водителя задержали.

Суд признал жителя Алтая виновным и оштрафовал его в общей сложности на 34 тысячи рублей. Кроме того, его лишили водительских прав на полтора года.