Житель Алтайского края собрал малину в чужом саду и попал под статью
Похищенную ягоду вернули владельцу
27 июля 2024, 11:55, ИА Амител
В Табунском районе Алтайского края полицейские поймали любителя полакомиться чужой малиной, сообщили в МВД региона.
В дежурную часть обратился 60-летний местный житель и рассказал о том, что кто-то с арендуемого им в одном из сел участка собрал ягоду.
Мужчина заметил незваного гостя в тот момент, когда тот набрал уже почти полное 10-литровое ведро. Садовод предложил злоумышленнику заплатить за собранную ягоду, но тот отказался, сел в машину и уехал.
"Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого похитителя. Им оказался 33-летний житель города Славгорода. Мужчина в содеянном признался. Ведро с собранной без разрешения ягодой изъято и передано заявителю", – рассказали в ведомстве.
По факту хищения возбудили уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
11:59:39 27-07-2024
Поди ещё больше, чем Булгакову дадут.
12:33:01 27-07-2024
Это грвбеж...
12:48:52 27-07-2024
За сам сбор за работу даже маленько не заплатит?
13:36:15 27-07-2024
правильно ибо нефиг заплатил бы деду и жил спокойно теперь по судам побегаеть и больше отдаст
15:03:54 27-07-2024
10 лет строгого. с конфискацией.
13:25:29 28-07-2024
Не чего по чужим садам шастать. Штраф ещё выписать надо воришке.
Что бы надолго запомнил ягоду малину.