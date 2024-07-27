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Житель Алтайского края собрал малину в чужом саду и попал под статью

Похищенную ягоду вернули владельцу

27 июля 2024, 11:55, ИА Амител

Малина / Источник фото: unsplash.com
Малина / Источник фото: unsplash.com

В Табунском районе Алтайского края полицейские поймали любителя полакомиться чужой малиной, сообщили в МВД региона.

В дежурную часть обратился 60-летний местный житель и рассказал о том, что кто-то с арендуемого им в одном из сел участка собрал ягоду.

Мужчина заметил незваного гостя в тот момент, когда тот набрал уже почти полное 10-литровое ведро. Садовод предложил злоумышленнику заплатить за собранную ягоду, но тот отказался, сел в машину и уехал.

"Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого похитителя. Им оказался 33-летний житель города Славгорода. Мужчина в содеянном признался. Ведро с собранной без разрешения ягодой изъято и передано заявителю", – рассказали в ведомстве.

По факту хищения возбудили уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Барнаул Славгород Происшествия

Комментарии 6

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RUSSKIY

11:59:39 27-07-2024

Поди ещё больше, чем Булгакову дадут.

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Костя

12:33:01 27-07-2024

Это грвбеж...

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Гость

12:48:52 27-07-2024

За сам сбор за работу даже маленько не заплатит?

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бе

13:36:15 27-07-2024

правильно ибо нефиг заплатил бы деду и жил спокойно теперь по судам побегаеть и больше отдаст

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Мусик

15:03:54 27-07-2024

10 лет строгого. с конфискацией.

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Гость

13:25:29 28-07-2024

Не чего по чужим садам шастать. Штраф ещё выписать надо воришке.
Что бы надолго запомнил ягоду малину.

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