Житель Алтайского края собрал малину в чужом саду и попал под статью

Похищенную ягоду вернули владельцу

27 июля 2024, 11:55, ИА Амител

Малина / Источник фото: unsplash.com

В Табунском районе Алтайского края полицейские поймали любителя полакомиться чужой малиной, сообщили в МВД региона.

В дежурную часть обратился 60-летний местный житель и рассказал о том, что кто-то с арендуемого им в одном из сел участка собрал ягоду.

Мужчина заметил незваного гостя в тот момент, когда тот набрал уже почти полное 10-литровое ведро. Садовод предложил злоумышленнику заплатить за собранную ягоду, но тот отказался, сел в машину и уехал.

"Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого похитителя. Им оказался 33-летний житель города Славгорода. Мужчина в содеянном признался. Ведро с собранной без разрешения ягодой изъято и передано заявителю", – рассказали в ведомстве.

По факту хищения возбудили уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.