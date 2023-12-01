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Житель Алтайского края стал пешеходом после мощного пожара в гараже

С огнем боролись два пожарных расчета

01 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр: МЧС России
Кадр: МЧС России

В селе Косиха Алтайского края у местного жителя сгорел гараж из-за оставленного на зарядке аккумулятора. Об этом сообщили в МЧС России.

С огнем боролись два пожарных расчета. Пламя потушили на площади 20 "квадратов", не допустив его распространения на дом и соседние постройки.

В итоге сельчанин лишился машины и мотоцикла, которые были внутри гаража.

"Чтобы стать пешеходом, достаточно одного пожара", – предупреждают в ведомстве.

Алтайский край Пожары Происшествия

Комментарии 2

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Гость

12:09:02 01-12-2023

из-за оставленного на зарядке аккумулятора --- надо было новый купить

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Гость

12:20:34 01-12-2023

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