Житель Алтайского края стал пешеходом после мощного пожара в гараже

С огнем боролись два пожарных расчета

01 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр: МЧС России

В селе Косиха Алтайского края у местного жителя сгорел гараж из-за оставленного на зарядке аккумулятора. Об этом сообщили в МЧС России.

С огнем боролись два пожарных расчета. Пламя потушили на площади 20 "квадратов", не допустив его распространения на дом и соседние постройки.

В итоге сельчанин лишился машины и мотоцикла, которые были внутри гаража.