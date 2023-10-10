Житель Алтайского края стрелял по палатке с людьми
Есть пострадавший
10 октября 2023, 09:00, ИА Амител
В Чойском районе Республики Алтай задержали мужчину, стрелявшего по палатке с людьми. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух или более лиц, сообщили в региональном Следкоме.
Инцидент случился вечером 4 октября в урочище Каская на территории Каракокшинского сельского поселения. 53-летний житель Алтайского края находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел не меньше двух выстрелов из ружья в направление троих мужчин, находившихся в палатке.
Один из них в итоге пострадал – прострелена рука. Раненому оказали медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.
Злоумышленнику, в свою очередь, предъявили обвинение. Он частично признал вину, сейчас он находится домашним арестом. Расследование продолжается.
09:30:06 10-10-2023
В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике Алтай, человек пишущий статью не знает, что это разные территориальные единицы.
09:33:50 10-10-2023
Гость (09:30:06 10-10-2023) В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике ... Что у вас в черепной коробке творится?? Житель Алтайского края не может по пьяни стрелять в Горном Алтае? У него там порох в патронах отсыревает и не воспламеняется? Он только в крае может шмалять?
09:40:55 10-10-2023
Гость (09:30:06 10-10-2023) В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике ... т.е житель АК не может приехать в РА и начать стрелять? мдя...
10:19:26 10-10-2023
Гость (09:40:55 10-10-2023) т.е житель АК не может приехать в РА и начать стрелять? мдя.... Что за дискриминация жителей Алтайского края ?
10:28:00 10-10-2023
Гость (10:19:26 10-10-2023) Что за дискриминация жителей Алтайского края ?... поверьте - не нарочно!
11:53:01 10-10-2023
Гость (09:30:06 10-10-2023) В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике ... И такое случается постоянно.
10:17:19 10-10-2023
53-летний --- еще может пострелять на пользу Родине
10:19:06 10-10-2023
ХАМАС не?
10:23:34 10-10-2023
На фото похоже жилище бомжей.
10:36:04 10-10-2023
Гость (10:23:34 10-10-2023) На фото похоже жилище бомжей.... Так он по бомжам и стрелял)))))))))))
11:54:58 10-10-2023
Гость (10:36:04 10-10-2023) Так он по бомжам и стрелял)))))))))))... А по ним можно?
12:01:57 10-10-2023
Гость (11:54:58 10-10-2023) А по ним можно?... Нет конечно!
17:24:54 10-10-2023
шишкари нажрались и поссорились