Житель Алтайского края стрелял по палатке с людьми

Есть пострадавший

10 октября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: Следком Республики Алтай

В Чойском районе Республики Алтай задержали мужчину, стрелявшего по палатке с людьми. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух или более лиц, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент случился вечером 4 октября в урочище Каская на территории Каракокшинского сельского поселения. 53-летний житель Алтайского края находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел не меньше двух выстрелов из ружья в направление троих мужчин, находившихся в палатке.

Один из них в итоге пострадал – прострелена рука. Раненому оказали медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

Злоумышленнику, в свою очередь, предъявили обвинение. Он частично признал вину, сейчас он находится домашним арестом. Расследование продолжается.