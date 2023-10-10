НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтайского края стрелял по палатке с людьми

Есть пострадавший

10 октября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: Следком Республики Алтай
Фото: Следком Республики Алтай

В Чойском районе Республики Алтай задержали мужчину, стрелявшего по палатке с людьми. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух или более лиц, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент случился вечером 4 октября в урочище Каская на территории Каракокшинского сельского поселения. 53-летний житель Алтайского края находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел не меньше двух выстрелов из ружья в направление троих мужчин, находившихся в палатке.

Один из них в итоге пострадал – прострелена рука. Раненому оказали медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

Злоумышленнику, в свою очередь, предъявили обвинение. Он частично признал вину, сейчас он находится домашним арестом. Расследование продолжается.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 13

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Гость

09:30:06 10-10-2023

В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике Алтай, человек пишущий статью не знает, что это разные территориальные единицы.

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Гость

09:33:50 10-10-2023

Гость (09:30:06 10-10-2023) В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике ... Что у вас в черепной коробке творится?? Житель Алтайского края не может по пьяни стрелять в Горном Алтае? У него там порох в патронах отсыревает и не воспламеняется? Он только в крае может шмалять?

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Гость

09:40:55 10-10-2023

Гость (09:30:06 10-10-2023) В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике ... т.е житель АК не может приехать в РА и начать стрелять? мдя...

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Гость

10:19:26 10-10-2023

Гость (09:40:55 10-10-2023) т.е житель АК не может приехать в РА и начать стрелять? мдя.... Что за дискриминация жителей Алтайского края ?

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Гость

10:28:00 10-10-2023

Гость (10:19:26 10-10-2023) Что за дискриминация жителей Алтайского края ?... поверьте - не нарочно!

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Гость

11:53:01 10-10-2023

Гость (09:30:06 10-10-2023) В заголовке, житель Алтайского края, в статье, в республике ... И такое случается постоянно.

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Гость

10:17:19 10-10-2023

53-летний --- еще может пострелять на пользу Родине

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Гость

10:19:06 10-10-2023

ХАМАС не?

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Гость

10:23:34 10-10-2023

На фото похоже жилище бомжей.

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Гость

10:36:04 10-10-2023

Гость (10:23:34 10-10-2023) На фото похоже жилище бомжей.... Так он по бомжам и стрелял)))))))))))

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Гость

11:54:58 10-10-2023

Гость (10:36:04 10-10-2023) Так он по бомжам и стрелял)))))))))))... А по ним можно?

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Гость

12:01:57 10-10-2023

Гость (11:54:58 10-10-2023) А по ним можно?... Нет конечно!

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гость

17:24:54 10-10-2023

шишкари нажрались и поссорились

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