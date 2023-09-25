Житель Алтайского края убил собутыльника, а после сымитировал его самоубийство
По данным следствия, 22 сентября обвиняемый пришел в гости к 62-летнему односельчанину, с которым стал распивать спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес ножевое ранение в шею хозяина дома
25 сентября 2023, 20:20, ИА Амител
Житель Алтайского края убил собутыльника, а после сымитировал его самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным следствия, 22 сентября обвиняемый пришел в гости к 62-летнему односельчанину, с которым стал распивать спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес ножевое ранение в шею хозяина дома. Оно стало смертельным – мужчина скончался на месте.
После этого убийца вложил нож в руку потерпевшего и вызвал скорую помощь. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
06:28:46 26-09-2023
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