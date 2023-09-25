По данным следствия, 22 сентября обвиняемый пришел в гости к 62-летнему односельчанину, с которым стал распивать спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес ножевое ранение в шею хозяина дома

25 сентября 2023, 20:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Алтайского края убил собутыльника, а после сымитировал его самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, 22 сентября обвиняемый пришел в гости к 62-летнему односельчанину, с которым стал распивать спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес ножевое ранение в шею хозяина дома. Оно стало смертельным – мужчина скончался на месте.

После этого убийца вложил нож в руку потерпевшего и вызвал скорую помощь. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.