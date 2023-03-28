Житель Алтайского края убил знакомого и отвез труп в его дом на мотоцикле

Мужчина в ходе застолья решил заступиться за брата и ножом убил его оппонента

28 марта 2023, 21:48, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Славгорода, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 23 на 24 января компания знакомых распивала спиртное в доме обвиняемого. В ходе застолья между присутствующими, в том числе гостем и его братом, возник конфликт по незначительному поводу. Хозяин квартиры решил заступиться за родственника и схватил нож, нанеся оппоненту смертельное ножевое ранение в грудь.

"Желая скрыть совершённое преступление, злоумышленник переместил тело потерпевшего на мотоцикле в его дом. Однако уйти от уголовной ответственности ему не удалось, в этот же день мужчина был задержан", – сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело передано в суд.