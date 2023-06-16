Житель Алтайского края укатил чужой мотоцикл и спрятал его во дворе под ветками

Преступление не удалось скрыть от полицейских

16 июня 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Усть-Калманском районе Алтайского края полицейские поймали угонщика мотоцикла, сообщили в региональном главке МВД.

К правоохранителям обратился 30-летний житель райцентра и заявил о краже "Иж Юпитер-5", который он оставил на стоянке около одной из организаций, где работал в ночь.

Стражи порядка выяснили, что к хищению причастен 44-летний житель Алейского района, приехавший в гости к брату. На преступление мужчина решился в тот момент, когда шел с родственником по улице и увидел этот мотоцикл.

"Поскольку ключей в замке зажигания не оказалось, он его просто-напросто укатил. Не найдя места, где спрятать похищенное, прикатил мотоцикл туда, где проживает брат, а это примерно в километре от того места, откуда была совершена кража, и накрыл ветками", – рассказали в ведомстве, отметив, что в дальнейшем сельчанин намеревался уехать на байке уже к себе домой.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже, а также предъявили ему подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отмечается, что мужчину и ранее привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности.