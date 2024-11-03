Житель Алтайского края украл четыре коровы и сдал их на бойню
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело
03 ноября 2024, 14:33, ИА Амител
Корова / Фото: Patrick Baum / unsplash.com
В Рубцовском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу скота, сообщили в МВД региона.
В дежурную часть обратились две женщины и рассказали о пропаже с выпасов их коров. Ущерб они оценили в 240 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 50-летний житель этого же района. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что загнал в огороженный в поле загон собственный скот вместе с четырьмя чужими коровами. Заранее решив сдать своих животных на бойню, он намеренно сдал и чужих.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по статье "Кража". Его отпустили под подписку о невыезде.
16:51:23 03-11-2024
рубцовск - кузница зэков же. вышел-украл-сел. Круговорот зверья в природе
22:39:17 03-11-2024
Гость (16:51:23 03-11-2024) рубцовск - кузница зэков же. вышел-украл-сел. Круговорот зве... Сидел-Сидит-Будет сидеть.
20:54:14 03-11-2024
Интересно, а кто расстрелял табун лошадей нашли их или нет? Не видел, чтобы что-то писали потом.
08:31:53 04-11-2024
Гость (20:54:14 03-11-2024) Интересно, а кто расстрелял табун лошадей нашли их или нет? ... А их кто-то искал?
12:17:44 05-11-2024
не только кража, но и убийство