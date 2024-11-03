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Житель Алтайского края украл четыре коровы и сдал их на бойню

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

03 ноября 2024, 14:33, ИА Амител

Корова / Фото: Patrick Baum / unsplash.com
Корова / Фото: Patrick Baum / unsplash.com

В Рубцовском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу скота, сообщили в МВД региона.

В дежурную часть обратились две женщины и рассказали о пропаже с выпасов их коров. Ущерб они оценили в 240 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 50-летний житель этого же района. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что загнал в огороженный в поле загон собственный скот вместе с четырьмя чужими коровами. Заранее решив сдать своих животных на бойню, он намеренно сдал и чужих.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по статье "Кража". Его отпустили под подписку о невыезде.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

16:51:23 03-11-2024

рубцовск - кузница зэков же. вышел-украл-сел. Круговорот зверья в природе

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Гость

22:39:17 03-11-2024

Гость (16:51:23 03-11-2024) рубцовск - кузница зэков же. вышел-украл-сел. Круговорот зве... Сидел-Сидит-Будет сидеть.

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Гость

20:54:14 03-11-2024

Интересно, а кто расстрелял табун лошадей нашли их или нет? Не видел, чтобы что-то писали потом.

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Гость

08:31:53 04-11-2024

Гость (20:54:14 03-11-2024) Интересно, а кто расстрелял табун лошадей нашли их или нет? ... А их кто-то искал?

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Гость

12:17:44 05-11-2024

не только кража, но и убийство

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