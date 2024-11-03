Житель Алтайского края украл четыре коровы и сдал их на бойню

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

03 ноября 2024, 14:33, ИА Амител

Корова / Фото: Patrick Baum / unsplash.com

В Рубцовском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу скота, сообщили в МВД региона.

В дежурную часть обратились две женщины и рассказали о пропаже с выпасов их коров. Ущерб они оценили в 240 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 50-летний житель этого же района. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что загнал в огороженный в поле загон собственный скот вместе с четырьмя чужими коровами. Заранее решив сдать своих животных на бойню, он намеренно сдал и чужих.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по статье "Кража". Его отпустили под подписку о невыезде.