Житель Алтайского края выиграл в лотерею пять миллионов рублей

Билет победителю обошелся в 300 рублей

09 июля 2024, 18:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/500689

В тираже государственной лотереи "Рапидо" был разыгран суперприз в размере 5 миллионов рублей. Победителем стал житель Алтайского края.

"Бийский рабочий" сообщает, что билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении. Участник выбрал комбинацию чисел: 3, 6, 16, 4, 13, 19, 7, 12 в первом поле билета и число 3 – во втором. За выигрышем счастливчик пока не обращался.

Согласно правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа в комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут.