Житель Алтайского края выиграл в лотерею пять миллионов рублей
Билет победителю обошелся в 300 рублей
09 июля 2024, 18:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/500689
В тираже государственной лотереи "Рапидо" был разыгран суперприз в размере 5 миллионов рублей. Победителем стал житель Алтайского края.
"Бийский рабочий" сообщает, что билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении. Участник выбрал комбинацию чисел: 3, 6, 16, 4, 13, 19, 7, 12 в первом поле билета и число 3 – во втором. За выигрышем счастливчик пока не обращался.
Согласно правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа в комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут.
18:19:56 09-07-2024
Ух ты! Я тоже хочу! Какие лотерейки и как много посоветуете покупать для выигрыша?
13:40:08 10-07-2024
Гость (18:19:56 09-07-2024) Ух ты! Я тоже хочу! Какие лотерейки и как много посоветуете ... откройте Ютуб , посмотрите видео от математиков, которые просчитывают процент выигрыша в разных лотереях и забудьте про этот развод для лохов.
23:26:56 09-07-2024
Да.да .да купил за 300 руб ,у вас есть и по 700 билеты и больше ,так что 300 маловато ,реклама как всегда 👍👍👍
И опять Алтай ,🤦
23:54:26 09-07-2024
Лотерея (от столото) рапидо не государственная, а принадлежит армену саркисяну. И это реклама, чтобы люди покупали билеты.
09:01:55 10-07-2024
Ша лохи кинутся лотарейки покупать. В недежды халявы и наживы.
10:33:23 10-07-2024
Очередная реклама для доверчивых.
12:47:01 10-07-2024
Гость (09:01:55 10-07-2024) Ша лохи кинутся лотарейки покупать. В недежды халявы и нажив... А я выиграл в 23 году в Рапидо за 300р ,5000000 р. И ровно через 6 месяцев пришли деньги на счет за вычетом 13%.Тоже Алтайский край.Как то так🤷♂️
19:47:52 10-07-2024
Гость (12:47:01 10-07-2024) А я выиграл в 23 году в Рапидо за 300р ,5000000 р. И ровно ч... Какие числа были выбоаны вами
20:20:25 10-07-2024
Ну ничего себе. Поздравляю этого человека от всей души)
22:28:37 10-07-2024
Какая это лотерея когда ты знаешь что некоторые чиновники получают столько же в месяц или больше))))
00:16:40 11-07-2024
Красавчик, что тут скажешь) Все числа угадать нужно реально быть везунчиком)