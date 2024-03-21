Житель Алтайского края зарезал беременную сожительницу на глазах у ребенка
Мужчина и ранее неоднократно избивал возлюбленную
21 марта 2024, 08:40, ИА Амител
В Алтайском крае 57-летний житель Поспелихинского района зарезал беременную сожительницу. Происшествие случилось в новогоднюю ночь.
Об инциденте рассказали в региональном Следкоме. Пара отмечала праздник у себя дома, но во время распития спиртного между возлюбленными произошел конфликт по поводу воспитания четырехлетнего сына.
"Мужчина взял нож и нанес ранение в живот беременной сожительнице на глазах малолетнего ребенка. От полученных травм 37-летняя женщина скончалась", – говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено дело об убийстве. Во время предварительного следствия правоохранители выяснили, что сельчанин и ранее неоднократно бил возлюбленную, но за помощью она не обращалась.
Теперь обвиняемый ждет суда.
08:59:34 21-03-2024
"сельчанин и ранее неоднократно бил возлюбленную" - а это теперь не возбраняется. "Теперь обвиняемый ждет суда" - тоже не страшно, теперь обвиняемого ждет СВО.
11:17:26 21-03-2024
Гость (08:59:34 21-03-2024) "сельчанин и ранее неоднократно бил возлюбленную" - а это т... - "теперь обвиняемого ждет СВО." А там будет справедливое наказание или ветеран боевых действ.
09:32:35 21-03-2024
Ну и кого бы она родила?
11:09:03 21-03-2024
Гость (09:32:35 21-03-2024) Ну и кого бы она родила?... Вы не в себе? Человека она бы родила
14:07:09 21-03-2024
Гость (11:09:03 21-03-2024) Вы не в себе? Человека она бы родила... Будучи беременной бухать она бы родила нормального ребенка? ВЫ в своём уме?
11:27:18 21-03-2024
Пьют и строгают, пьют и строгают... и ни забот, ни обязательств никаких у этих...
12:20:17 21-03-2024
Гость (11:27:18 21-03-2024) Пьют и строгают, пьют и строгают... и ни забот, ни обязатель... Указ президента выполняют.
12:50:23 21-03-2024
Психопата на СВО.
12:52:18 21-03-2024
Человека она бы родила----- ну да, как его папка)
12:56:03 21-03-2024
В Алтайском крае 57-летний житель----- боже... да что ж такое ее заставило терпеть побои да еще и рожать?.. А, приятное совместное распитие, видимо)
14:30:45 21-03-2024
нигде не сказано, что она сама пила. или теперь в новый год беременным за стол нельзя?
16:29:27 21-03-2024
нигде не сказано, что она сама пила. ----------- да ладно) "во время распития спиртного между возлюбленными......")))