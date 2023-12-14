Житель Алтайского края застрелил косулю и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

14 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном отстреле сибирской косули в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в МВД региона.

О браконьере правоохранителям рассказал охотинспектор. Он видел, как злоумышленник застрелил животное в Бор-Форпостском лесничестве, не выходя из кабины КамАЗа.

Во время беседы со стражами порядка 54-летний подозреваемый рассказал, что в тот день якобы нашел в лесу ружье в чехле и, увидев косулю, решил его опробовать.

В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина не является владельцем оружия и лицензии на отстрел у него нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Также в отношении сельчанина избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.