Житель Алтайского края застрелил косулю и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
14 декабря 2023, 11:15, ИА Амител
Полицейские задержали подозреваемого в незаконном отстреле сибирской косули в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в МВД региона.
О браконьере правоохранителям рассказал охотинспектор. Он видел, как злоумышленник застрелил животное в Бор-Форпостском лесничестве, не выходя из кабины КамАЗа.
Во время беседы со стражами порядка 54-летний подозреваемый рассказал, что в тот день якобы нашел в лесу ружье в чехле и, увидев косулю, решил его опробовать.
В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина не является владельцем оружия и лицензии на отстрел у него нет.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Также в отношении сельчанина избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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