Житель алтайского села из благих намерений украл 1,6 километра кабелей

Ущерб от действий молодого человека превысил 200 тысяч рублей

31 марта 2024, 07:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Смоленском районе Алтайского края полицейские задержали 26-летнего жителя поселка Линевский, подозреваемого в краже свыше 1,6 км кабелей.

Как сообщили в МВД региона, за сутки парень залез на 11 опор обесточенной ЛЭП на неохраняемой территории ремонтно-механической мастерской и кусачками срезал алюминиевые провода, которые затем сдал на металлолом. Их общий вес составил более 250 кг, а стоимость превысила 200 тысяч рублей.

"Сам злоумышленник не только рассказал, каким образом совершил кражу, но и показал, как залезал на столбы. С его слов, своими действиями он очистил участок родного населенного пункта от проводки", — рассказали в ведомстве.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о краже, а также избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что ранее парень уже был неоднократно судим.