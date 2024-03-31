Житель алтайского села из благих намерений украл 1,6 километра кабелей
Ущерб от действий молодого человека превысил 200 тысяч рублей
31 марта 2024, 07:30, ИА Амител
В Смоленском районе Алтайского края полицейские задержали 26-летнего жителя поселка Линевский, подозреваемого в краже свыше 1,6 км кабелей.
Как сообщили в МВД региона, за сутки парень залез на 11 опор обесточенной ЛЭП на неохраняемой территории ремонтно-механической мастерской и кусачками срезал алюминиевые провода, которые затем сдал на металлолом. Их общий вес составил более 250 кг, а стоимость превысила 200 тысяч рублей.
"Сам злоумышленник не только рассказал, каким образом совершил кражу, но и показал, как залезал на столбы. С его слов, своими действиями он очистил участок родного населенного пункта от проводки", — рассказали в ведомстве.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о краже, а также избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что ранее парень уже был неоднократно судим.
08:08:39 31-03-2024
Че та дорогой металл в тех краях...
08:30:41 31-03-2024
Так кабеля или провода он стырил? Это несколько разные вещи.
18:14:36 31-03-2024
250 кг по 130р/кг с 200+ тысяч даже близко не бьется.
12:24:31 01-04-2024
Гость (18:14:36 31-03-2024) 250 кг по 130р/кг с 200+ тысяч даже близко не бьется.... Ну, скорее всего 200 тыс - это не сумма его заработка, а ущерб.