Житель алтайского села получил условный срок за ложный донос на полицейского

Перед этим мужчина вызывал стражей порядка, для того чтобы они привезли ему выпивку

29 июля 2024, 09:35, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили жителя Ребрихинского района за заведомо ложный донос, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Пьяный 47-летний мужчина вызвал полицию, в шутку заявив, что якобы кого-то ударил ножом. Прибывшие правоохранители обнаружили, что никакой помощи не требуется, а сам хулиган не смог объяснить свои действия, но попросил полицейских привезти ему алкоголь.

За ложный вызов мужчину привлекли по административной статье, но на следующий день он снова позвонил в дежурную часть, на этот раз утверждая, что один из полицейских якобы причинил ему телесные повреждения.

Проверка не подтвердила его жалобу, и в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Суд в итоге приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности, а также назначил штраф.