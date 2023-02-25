Житель алтайского села украл из магазина 10 тысяч рублей и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

25 февраля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В селе Усть-Таловка Курьинского района Алтайского края полицейские раскрыли кражу из магазина, сообщили в региональном управлении МВД.

К стражам порядка обратилась местная предпринимательница. Она рассказала, что кто-то проник в её торговую точку, разбив пластиковую входную дверь и сорвав навесные замки со второй двери, и похитил из коробки под кассой 10 тысяч рублей.

Подозреваемым, как выяснили правоохранители, оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело.