Житель алтайского села украл из магазина 10 тысяч рублей и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
25 февраля 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В селе Усть-Таловка Курьинского района Алтайского края полицейские раскрыли кражу из магазина, сообщили в региональном управлении МВД.
К стражам порядка обратилась местная предпринимательница. Она рассказала, что кто-то проник в её торговую точку, разбив пластиковую входную дверь и сорвав навесные замки со второй двери, и похитил из коробки под кассой 10 тысяч рублей.
Подозреваемым, как выяснили правоохранители, оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
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