Житель Барнаула лишился 62 тысяч рублей, внеся предоплату за несуществующую дачу
Полицейские возбудили уголовное дело
24 июля 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Барнаула заявил в полицию о краже 62 тысяч рублей мошенником через сайт бесплатных объявлений, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
43-летний мужчина рассказал, что подыскал в Сети дачный участок за 415 тысяч и связался с продавцом. Во время беседы стороны договорились о предоплате, и как только "собственник" получил деньги, перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.
15:05:52 24-07-2023
Мошенники классово близки нашим властям, поэтому их редко находят.
10:20:03 25-07-2023
он даже не смотрел этот участок? по фото решил купить?