Житель Барнаула лишился 62 тысяч рублей, внеся предоплату за несуществующую дачу

Полицейские возбудили уголовное дело

24 июля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула заявил в полицию о краже 62 тысяч рублей мошенником через сайт бесплатных объявлений, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

43-летний мужчина рассказал, что подыскал в Сети дачный участок за 415 тысяч и связался с продавцом. Во время беседы стороны договорились о предоплате, и как только "собственник" получил деньги, перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.