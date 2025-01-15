Житель Бийска нелегально оделся за счет магазина на 80 тысяч рублей

Горожанин срезал в примерочной магнитные бирки и уходил, не рассчитавшись

15 января 2025, 08:30, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

31-летний ранее судимый бийчанин вынес из спортивного магазина вещи на сумму около 80 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Сначала мужчина примерил обувь и незаметно прошел в ней мимо кассы. На следующий день он повторил эту же махинацию с утепленной курткой. В примерочной горожанин срезал магнитную бирку, надел вещь на себя и ушел не расплатившись.

"Злоумышленник решил, что пропажу никто не замечает, и вернулся через несколько дней. На этот раз он взял различную одежду, удалил магниты, сложил все в сумку и беспрепятственно покинул торговый центр", – добавили в ведомстве.

В общей сложности мужчина вынес товар на сумму около 80 тысяч рублей.

После обнаружения пропажи директор спортивного магазина обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранители установили и задержали подозреваемого, изъяв у него похищенное имущество.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.