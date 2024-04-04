Житель Бийска попался полиции за хранение трех килограммов марихуаны
В отношении горожанина завели уголовное дело
04 апреля 2024, 14:15, ИА Амител
В Бийске задержали мужчину за хранение марихуаны / Фото: unsplash.com
В Бийске полицейские задержали 38-летнего жителя заречной части города, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.
На злоумышленника правоохранители вышли "в результате отработки оперативной информации". Одурманивающий урожай нашли в надворных постройках горожанина. Экспертиза показала, что это — 2864 грамма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас бийчанин находится под подпиской о невыезде.
Комментарии 0