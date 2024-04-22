Житель Бийска убил 92-летнюю женщину ради 19 тысяч рублей

Ранее мужчину уже неоднократно судили

22 апреля 2024, 16:54, ИА Амител

Машина Следственного комитета / Фото: sledcom.ru

В Бийске будут судить 46-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое с незаконным проникновением и убийстве беспомощной 92-летней женщины.

Как сообщили в СК Алтайского края, в мае 2022 года мужчина был на похоронах и увидел на малознакомой пенсионерке ювелирные украшения. Горожанин предположил, что у женщины и дома могут быть ценности, и задумал совершить преступление.

Спустя полтора года, 5 декабря 2023 года, бийчанин разбил окно и проник в дом потерпевшей, где избил ее руками и ногами. Затем мужчина нашел 19 тысяч рублей и сбежал. Пенсионерка же скончалась от полученных травм на месте.

В кратчайшие сроки слоумышленника задержали. Сейчас он ждет приговора – уголовное дело с обвинительным заключением уже передали на рассмотрение в суд. В СК уточняют, что он и ранее был уже неоднократно судим за преступления против личности.