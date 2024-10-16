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Сибиряк заживо сжег человека и получил 12 лет тюрьмы

Жертва и убийца были бездомными

16 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Огонь / Фото: https://pxhere.com/
Огонь / Фото: https://pxhere.com/

В Кемерове областной суд признал виновным в сожжении 43-летнего мужчину, сообщает "Сибдепо" со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Расправа произошла в 2023 году в одном из нежилых помещений города. Оба участника конфликта были пьяными и бездомными.

"Подсудимый, испытывая неприязненные отношения к оказавшемуся с ним в одной компании незнакомцу, облил во время сна его одежду бензином, затем поджег ее", – рассказали в суде.

В результате потерпевший получил ожоги около 95% тела и скончался. Подсудимый признал свою вину. Решением суда его приговорили к 12 годам колонии особого режима.

Происшествия Кемеровская область

Комментарии 2

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Гость

22:23:01 16-10-2024

ну вот. на 12 лет бесплатным жильем и питанием обеспечен. К вопросу о наказании - а является ли это наказанием для этого субьекта?!

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Гость

11:18:48 17-10-2024

Гуманный суд

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