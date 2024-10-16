Сибиряк заживо сжег человека и получил 12 лет тюрьмы

Жертва и убийца были бездомными

16 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Огонь / Фото: https://pxhere.com/

В Кемерове областной суд признал виновным в сожжении 43-летнего мужчину, сообщает "Сибдепо" со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Расправа произошла в 2023 году в одном из нежилых помещений города. Оба участника конфликта были пьяными и бездомными.

"Подсудимый, испытывая неприязненные отношения к оказавшемуся с ним в одной компании незнакомцу, облил во время сна его одежду бензином, затем поджег ее", – рассказали в суде.

В результате потерпевший получил ожоги около 95% тела и скончался. Подсудимый признал свою вину. Решением суда его приговорили к 12 годам колонии особого режима.