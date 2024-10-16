Сибиряк заживо сжег человека и получил 12 лет тюрьмы
Жертва и убийца были бездомными
16 октября 2024, 21:10, ИА Амител
Огонь / Фото: https://pxhere.com/
В Кемерове областной суд признал виновным в сожжении 43-летнего мужчину, сообщает "Сибдепо" со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кузбасса.
Расправа произошла в 2023 году в одном из нежилых помещений города. Оба участника конфликта были пьяными и бездомными.
"Подсудимый, испытывая неприязненные отношения к оказавшемуся с ним в одной компании незнакомцу, облил во время сна его одежду бензином, затем поджег ее", – рассказали в суде.
В результате потерпевший получил ожоги около 95% тела и скончался. Подсудимый признал свою вину. Решением суда его приговорили к 12 годам колонии особого режима.
22:23:01 16-10-2024
ну вот. на 12 лет бесплатным жильем и питанием обеспечен. К вопросу о наказании - а является ли это наказанием для этого субьекта?!
11:18:48 17-10-2024
Гуманный суд