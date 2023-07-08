Житель Красноярска зарезал мужчину в Алтайском крае

Суд приговорил убийцу к семи годам колонии строгого режима

08 июля 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

48-летний житель Красноярска признан виновным в убийстве мужчины в Бийском районе Алтайского края. Кроме того, за укрывательство преступления осужден и житель муниципалитета, сообщили в региональном Следкоме.

В ноябре 2022 года осужденный приехал из Красноярска к другу в одно из сел Бийского района. Вечером 12 ноября мужчины готовили ужин и распивали спиртное. В это время в дом пришел сосед и присоединился к застолью. Когда хозяин отлучился, между гостями на крыльце дома произошел конфликт из-за незначительного повода, в ходе которого красноярец нанес ножом смертельный удар оппоненту.

Хозяин дома впоследствии помог другу в сокрытии преступления. Мужчины погрузили тело 35-летней жертвы в багажник автомобиля и вывезли к берегу реки Бия, после чего замыли следы и орудие преступления. На следующий день тело потерпевшего нашел местный житель, который пришел на рыбалку.

После произошедшего злоумышленник решил скрыться. Но в кратчайшие сроки его задержали полицейские на территории Кузбасса, когда тот возвращался в Красноярск.

Суд приговорил убийцу к семи годам колонии строгого режима, а его друга оштрафовали на 100 тысяч рублей.