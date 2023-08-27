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Житель Новоалтайска попался полиции на краже 14 шампуней

Наворованное он успел продать

27 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

22-летний житель Новоалтайска попался на краже шампуней. Об этом рассказали в региональном МВД.

Парень зашел в магазин, воспользовался тем, что продавец отвлекся,  кинул в пакет 14 тюбиков с шампунем и сбежал. Сумма нанесенного ущерба составила пять тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, он во всем признался. Вернуть шампунь не удалось, наворованное задержанный успел распродать.

На молодого человека завели уголовное дело.

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 1

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Жора

23:02:17 27-08-2023

Преступление века.

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