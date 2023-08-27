Житель Новоалтайска попался полиции на краже 14 шампуней

Наворованное он успел продать

27 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

22-летний житель Новоалтайска попался на краже шампуней. Об этом рассказали в региональном МВД.

Парень зашел в магазин, воспользовался тем, что продавец отвлекся, кинул в пакет 14 тюбиков с шампунем и сбежал. Сумма нанесенного ущерба составила пять тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, он во всем признался. Вернуть шампунь не удалось, наворованное задержанный успел распродать.

На молодого человека завели уголовное дело.