Житель Новоалтайска попался полиции на краже 14 шампуней
Наворованное он успел продать
27 августа 2023, 12:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
22-летний житель Новоалтайска попался на краже шампуней. Об этом рассказали в региональном МВД.
Парень зашел в магазин, воспользовался тем, что продавец отвлекся, кинул в пакет 14 тюбиков с шампунем и сбежал. Сумма нанесенного ущерба составила пять тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, он во всем признался. Вернуть шампунь не удалось, наворованное задержанный успел распродать.
На молодого человека завели уголовное дело.
23:02:17 27-08-2023
Преступление века.