Житель Новосибирска обвинил врачей в смерти 70-летней мамы

Женщина страдала от проблем с давлением, но лечение не помогало

14 апреля 2024, 18:20, ИА Амител

Стетоскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/917209

Житель Новосибирска винит врачей в смерти своей 70-летней мамы. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В конце 2023 года у пожилой мамы Андрея, Нины Александровны, повысилось давление. Она лечилась у терапевта, но назначенные лекарства не помогали.

"Когда маму госпитализировали, ей назначили молодого врача. Она сразу сказала, мол, не знает, как лечить урологических больных, что у них не урологическое отделение, однако в специализированное отделение маму почему-то не перевели", – рассказал мужчина.

Пожилая женщина провела в отделении месяц, со временем ей стало хуже. По словам новосибирца, врачи заменили ей лечение в качестве эксперимента.

По словам Андрея, препараты маме отменили в четверг, а в пятницу врач не пришла на обход. За выходные состояние усугубилось, и к понедельнику у женщины отказали почки.

В нефрологическое отделение Нина Александровна поступила в критическом состоянии. Ее подключили к диализу, но сын уверен, что и этой процедуры в таком состоянии было недостаточно. После длительного ожидания женщину перевели в реанимацию, но было поздно.