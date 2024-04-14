Житель Новосибирска обвинил врачей в смерти 70-летней мамы
Женщина страдала от проблем с давлением, но лечение не помогало
14 апреля 2024, 18:20, ИА Амител
Житель Новосибирска винит врачей в смерти своей 70-летней мамы. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
В конце 2023 года у пожилой мамы Андрея, Нины Александровны, повысилось давление. Она лечилась у терапевта, но назначенные лекарства не помогали.
"Когда маму госпитализировали, ей назначили молодого врача. Она сразу сказала, мол, не знает, как лечить урологических больных, что у них не урологическое отделение, однако в специализированное отделение маму почему-то не перевели", – рассказал мужчина.
Пожилая женщина провела в отделении месяц, со временем ей стало хуже. По словам новосибирца, врачи заменили ей лечение в качестве эксперимента.
По словам Андрея, препараты маме отменили в четверг, а в пятницу врач не пришла на обход. За выходные состояние усугубилось, и к понедельнику у женщины отказали почки.
В нефрологическое отделение Нина Александровна поступила в критическом состоянии. Ее подключили к диализу, но сын уверен, что и этой процедуры в таком состоянии было недостаточно. После длительного ожидания женщину перевели в реанимацию, но было поздно.
"У мамы перекрылись почечные канальцы. Я очень внимательно посмотрел, чем он мог быть вызван. Диуретики, которыми маму пичкали два месяца, являются нефротоксичными. Они в том числе могут вызывать этот тубулоинтерстициальный нефрит. В основном он вызывается отравлением лекарствами. Плюс вливали в маму физраствор, который может быть опасен при этом заболевании", – рассказал сын умершей женщины.
19:26:58 14-04-2024
Господа журналисты! Зачем вы публикуете этот безграмотный бред? Совсем нет новостей? А слабо взять интервью у врачей? И вы увидите эту ситуацию с другой стороны. А сын имеет медицинское образование, хотя бы среднее, что бы вот так рассуждать?
19:41:39 14-04-2024
Диплом купила лечить не купила
03:14:01 15-04-2024
не хотят пожилых лечить, врачи предпочитают молодых да и то не каждого вылечат.
наркош терпеть не могут оно и понятно у обколотых начнется ломка начнут орать и прочее, и врачам бедным поспать не дадут.
с пожилыми иная ситуация часто жалуются на боли, чем раздражают врачей, ведь для врача важно чтобы у пациента ничего не болело.
да и стариков никто не любит из-за запаха, старческих болезней и прочее, пока сами на себе не испытают все прелести болячек после 70 лет.
13:23:55 15-04-2024
Стоун (03:14:01 15-04-2024) не хотят пожилых лечить, врачи предпочитают молодых да и то ... Опа, всё таки буря магнитная подкралась. Вот и пациент.
09:31:08 15-04-2024
сын все внимательно посмотрел ,ну нет слов,он врачебный эскулап или фармацевт или химик
13:23:11 15-04-2024
Прочитав аннотацию к препарату сразу становишься на одну ступеньку с врачами.