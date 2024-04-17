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Житель Новосибирска от испуга залил перцовкой темнокожего

Суд дал парню два года условно

17 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Житель Новосибирска впервые увидел темнокожего человека и от испуга брызнул в него перцовкой.

Как пишет Mash Siberia, молодой человек раздавал на улице Титова листовки с призывом не выходить замуж за первого встречного. Когда он увидел темнокожую пару, то попытался дать агитку девушке, а после отказа протянул листовку ее мужчине.

По словам парня, он никогда раньше не видел людей с таким цветом кожи и подумал, что молодому человеку не понравилась листовка и сейчас будет драка. Поэтому он решил действовать на опережение и применил перцовый баллончик.

В дальнейшем горожанин раскаялся. Суд по итогу дал ему два года условно.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 8

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Гость

10:36:42 17-04-2024

Какой то набор белеберды

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Гость

10:51:41 17-04-2024

Хорошая отмазка для судьи и прокурора.

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Гость

11:10:44 17-04-2024

дикарь какой-то

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Гость

11:42:54 17-04-2024

Гость (11:10:44 17-04-2024) дикарь какой-то... Он не дикарь. Трусливый провокатор-лицемер.

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Гость

11:43:35 17-04-2024

Суд дал парню два года условно --- теперь не призовут, судимый и может испугаться

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Костя

11:51:02 17-04-2024

Нельзя негра негром называть...

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Гость

12:17:18 17-04-2024

Костя (11:51:02 17-04-2024) Нельзя негра негром называть... ... Нельзя перцовый баллончик перцовкой называть, а негра негром- можно.

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без комментариев

13:13:30 17-04-2024

нег он и есть негр, а не афроамериканец и не афроевропеец. Расы такие есть ... и среди них негроидная.

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