Житель Новосибирска от испуга залил перцовкой темнокожего

Суд дал парню два года условно

17 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Житель Новосибирска впервые увидел темнокожего человека и от испуга брызнул в него перцовкой.

Как пишет Mash Siberia, молодой человек раздавал на улице Титова листовки с призывом не выходить замуж за первого встречного. Когда он увидел темнокожую пару, то попытался дать агитку девушке, а после отказа протянул листовку ее мужчине.

По словам парня, он никогда раньше не видел людей с таким цветом кожи и подумал, что молодому человеку не понравилась листовка и сейчас будет драка. Поэтому он решил действовать на опережение и применил перцовый баллончик.

В дальнейшем горожанин раскаялся. Суд по итогу дал ему два года условно.