Житель Новосибирска от испуга залил перцовкой темнокожего
Суд дал парню два года условно
17 апреля 2024, 10:30, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Житель Новосибирска впервые увидел темнокожего человека и от испуга брызнул в него перцовкой.
Как пишет Mash Siberia, молодой человек раздавал на улице Титова листовки с призывом не выходить замуж за первого встречного. Когда он увидел темнокожую пару, то попытался дать агитку девушке, а после отказа протянул листовку ее мужчине.
По словам парня, он никогда раньше не видел людей с таким цветом кожи и подумал, что молодому человеку не понравилась листовка и сейчас будет драка. Поэтому он решил действовать на опережение и применил перцовый баллончик.
В дальнейшем горожанин раскаялся. Суд по итогу дал ему два года условно.
10:36:42 17-04-2024
Какой то набор белеберды
10:51:41 17-04-2024
Хорошая отмазка для судьи и прокурора.
11:10:44 17-04-2024
дикарь какой-то
11:42:54 17-04-2024
Гость (11:10:44 17-04-2024) дикарь какой-то... Он не дикарь. Трусливый провокатор-лицемер.
11:43:35 17-04-2024
Суд дал парню два года условно --- теперь не призовут, судимый и может испугаться
11:51:02 17-04-2024
Нельзя негра негром называть...
12:17:18 17-04-2024
Костя (11:51:02 17-04-2024) Нельзя негра негром называть... ... Нельзя перцовый баллончик перцовкой называть, а негра негром- можно.
13:13:30 17-04-2024
нег он и есть негр, а не афроамериканец и не афроевропеец. Расы такие есть ... и среди них негроидная.