Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из магазина
Мужчину задержали охранники
10 января 2024, 11:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из "Пятерочки", пишет РИА Новости.
8 января мужчина четыре раза приходил в магазин на улице Ударной и пытался стащить новогодний фрукт, однако всякий раз ему препятствовали сотрудники супермаркета.
С пятой попытки злоумышленник все-таки преодолел линию касс, но и в этот раз ему не повезло: его задержала охрана.
Сотрудники охранного агентства вернули мандарин на прилавок и провели с мужчиной профилактическую беседу. Больше в магазине он не появлялся.
12:16:01 10-01-2024
Одну мандаринку?.. да их портится сколько при таком ценнике! если бы увидела, купила бы ему ее.
12:16:14 10-01-2024
Настойчивый,однако,любитель мандарин оказался
12:26:47 10-01-2024
Не повезло парню, так и не поел мандарин ку.
12:34:55 10-01-2024
Воруют не только мандарины, а всё подряд. В нашей Марии не далеко от дома, парень своровал дорогую бутылку вина. Охранник его догнал и отобрал, так охранника же и уволили
14:48:17 10-01-2024
Гость (12:34:55 10-01-2024) Воруют не только мандарины, а всё подряд. В нашей Марии не ... печально! Уволили, потому что не задержал вора???
13:15:21 10-01-2024
Зачем скрытно брать? в каждом магазине все едят в открытую то орехи то фрукты то конфеты на разнавес.
14:15:38 10-01-2024
Гость (13:15:21 10-01-2024) в каждом магазине все едят в открытую т... А что, так можно было?
14:42:25 10-01-2024
Гость (14:15:38 10-01-2024) А что, так можно было?... им можно, и ничего за это не будет, кажется от 3 тысяч (или 5 не помню) убытков только что то будет атата
15:35:54 10-01-2024
Гость (14:42:25 10-01-2024) им можно, и ничего за это не будет, кажется от 3 тысяч (или... Да нет, охранники всё видят. После похорон мамы я была в прострации, отстала от родственников и как - то забрела в Марию(магазин рядом с домом и вместо подъезда я видимо зашла в магазин). Даже не понимала где я нахожусь, подошла к развалу, взяла конфетку и стала разворачивать. Подошёл охранник, сказал:"Приятного аппетита". Я не реагирую, стою и ем эту конфету. Он рядом стоит. Я также не спеша вышла, огляделась и только потом сообразила что сделала и где нахожусь. Но никто меня не задержал
15:58:48 10-01-2024
утащить уже не может....какой же бестолковый житель Новосибирска.
21:34:13 10-01-2024
Ну и угостили бы человека. Одну мандаринку пожалели. Не обеднели. В каждом магазине стоят коробки с гниющими мандаринами. Ещё перед НГ просто самим выбирать приходилось, покупатели стояли и выбирали среди гниющих , более менее приличного качества на глаз.