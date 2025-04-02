Житель Подмосковья увидел незаглушенный автомобиль курьера и решил его проучить
Мужчина угнал машину, но далеко не уехал — оставил в соседнем дворе
02 апреля 2025, 23:22, ИА Амител
Полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль курьера в Подмосковье. Как сообщает "Подмосковье сегодня", 40-летний местный житель заметил заведенную иномарку, двери которой были не закрыты, и уехал в соседний двор.
Водитель угнанного авто обратился в полицию. Он пояснил, что работает курьером, и признался, что оставил ключ в замке, потому что торопился доставить заказ.
Полицейским удалось задержать злоумышленника. По его словам, своими действиями он хотел проучить доставщика продуктов за оставленную без присмотра машину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
23:56:30 02-04-2025
Курьер не прав. В машину мог забраться ребёнок и наделать делов. Сам разбиться или задавить кого. Правильно его проучили. Жаль, мужика затаскают. А надо бы курьера.
07:28:07 03-04-2025
Гость (23:56:30 02-04-2025) Курьер не прав. В машину мог забраться ребёнок и наделать де... может у него проблемы со стартером или аккумулятором,а смену доработать надо. учителю пальцы в дверях переломать надо,чтобы чужого не трогал.
07:36:02 03-04-2025
Гость (07:28:07 03-04-2025) может у него проблемы со стартером или аккумулятором,а смену... А может вам глупые сказки сочинять?
Черным по русскому написано, но у вас все равно фантазия быстрее здравого смысла работает.
"Он пояснил, что работает курьером, и признался, что оставил ключ в замке, потому что торопился доставить заказ."
08:21:55 03-04-2025
Курьеры минусуют. Наверное сами так делают, машины бросают с ключами. Страна сплошных курьеров.
08:36:14 03-04-2025
За угон авто есть статья УК а за оставленный заведённый авто нет!
11:19:47 03-04-2025
гость (08:36:14 03-04-2025) За угон авто есть статья УК а за оставленный заведённый авто нет! пора вводить. ну а пока можно колеса спускать