Житель Подмосковья увидел незаглушенный автомобиль курьера и решил его проучить

Мужчина угнал машину, но далеко не уехал — оставил в соседнем дворе

02 апреля 2025, 23:22, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль курьера в Подмосковье. Как сообщает "Подмосковье сегодня", 40-летний местный житель заметил заведенную иномарку, двери которой были не закрыты, и уехал в соседний двор.

Водитель угнанного авто обратился в полицию. Он пояснил, что работает курьером, и признался, что оставил ключ в замке, потому что торопился доставить заказ.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. По его словам, своими действиями он хотел проучить доставщика продуктов за оставленную без присмотра машину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.