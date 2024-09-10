Житель Раменского рассказал о последствиях попадания дрона в многоэтажку

Мужчина заявил, что с пострадавшими работают не только обычные медики, но и психиатры

10 сентября 2024, 18:23, ИА Амител

Фото: Telegram "Воробьев LIVE"

Утром 10 сентября украинский беспилотник попал в квартиру жилого дома в подмосковном Раменском. Как сообщает телеканал "360", о последствиях атаки рассказал хозяин недвижимости Владимир.

Мужчина заявил, что они с женой не спали с двух часов ночи из-за взрывов. Когда все утихло, они решили отдохнуть.

"Снова проснулись уже от громкого хлопка в соседней комнате. В квартире разбиты все окна и разрушена межкомнатная стена. Нас с супругой осыпало осколками", – уточнил он.

Сейчас мужчина проходит лечение в одной из городских больниц. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим. Кроме того, работают не только медики – по словам Владимира, поддержку оказывают и психиатры.

Напомним, что после происшествия в Раменском погибла 46-летняя женщина. Следственный комитет расценил украинскую атаку как теракт.