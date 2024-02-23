Житель Рубцовска лишился 314 тысяч рублей в надежде разбогатеть на инвестициях
Мужчина доверился заманчивому предложению из интернета
23 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
Мужчина за компьютером / Фото: unsplash.com
39-летний житель Рубцовска лишился крупной суммы денег, желая разбогатеть на инвестициях.
Как сообщили в МВД Алтайского края, в ноябре 2023 года мужчина познакомился на сайте знакомств с девушкой, но через некоторое время общение прекратилось.
В начале 2024 года горожанин получил сообщение от собеседницы, где она рассказала, как зарабатывает на жизнь: покупает акции подешевле и продает дороже.
"Легкий заработок заинтересовал мужчину. В инвестиции мужчина направил как свои сбережения, так и кредитные средства. В общей сумме житель города Рубцовска лишился 314 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
12:19:45 23-02-2024
Есть слово ИНВЕСТИЦИЯ - это жулье
09:27:49 24-02-2024
Какое то помешательство... Познакомился с девушкой, чтобы заработать денег?!
Раньше знакомились для другого - поговорить, встретиться в нормальной обстановке, может и семью создать...А мы тут караул , демография критичная! Деньги , деньги и деньги !!!!
09:58:09 24-02-2024
Ну и лошара Рубцовская !!!
09:32:32 25-02-2024
Василий (09:58:09 24-02-2024) Ну и лошара Рубцовская !!!... Чтобы тебя вылечить и этих денег не хватит