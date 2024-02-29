Житель Рубцовска отдал мошенникам 1,3 млн рублей, желая разбогатеть на криптовалюте

Большую часть из утраченной суммы он взял в кредит

29 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Биткоин / Источник: unsplash.com

Житель Рубцовска поверил мошенникам и перевел им более 1,3 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

63-летний мужчина искал способы заработать в интернете, пока ему не позвонила незнакомка и не предложила легкий заработок на криптовалюте.

Горожанин заинтересовался и на продиктованный счет перевел более 1,3 млн рублей, из которых 1,17 млн он взял в кредит.

Однако разбогатеть не удалось: "работодатели" перестали выходить на связь. Мужчина обратился к полицейским и те возбудили уголовное дело.