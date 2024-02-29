Житель Рубцовска отдал мошенникам 1,3 млн рублей, желая разбогатеть на криптовалюте
Большую часть из утраченной суммы он взял в кредит
29 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Биткоин / Источник: unsplash.com
Житель Рубцовска поверил мошенникам и перевел им более 1,3 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
63-летний мужчина искал способы заработать в интернете, пока ему не позвонила незнакомка и не предложила легкий заработок на криптовалюте.
Горожанин заинтересовался и на продиктованный счет перевел более 1,3 млн рублей, из которых 1,17 млн он взял в кредит.
Однако разбогатеть не удалось: "работодатели" перестали выходить на связь. Мужчина обратился к полицейским и те возбудили уголовное дело.
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