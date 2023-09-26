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Житель Рубцовска отобрал у незнакомого парня смартфон, так как он не дал закурить

Злоумышленника поймали полицейские

26 сентября 2023, 13:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Рубцовске полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в главке МВД Алтайского края.

Отмечается, что в дежурную часть обратился 25-летний местный житель с заявлением о том, что на улице к нему подошел незнакомец и попросил сигарет, а в ответ на отказ он выхватил из рук горожанина смартфон и скрылся.

По горячим следам правоохранители вышли на злоумышленника – им оказался ранее судимый 24-летний рубцовчанин. Он признался в содеянном и рассказал, что хотел продать гаджет, но не успел. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Рубцовск Происшествия Нападения на людей

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