Житель Рубцовска получил девять лет колонии за покушение на убийство сожительницы
Мужчина избивал женщину на глазах у ее детей
15 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
Житель Рубцовска получил девять лет колонии строгого режима за покушение на убийство сожительницы с особой жестокостью, сообщили в СК Алтайского края.
33-летний мужчина год жил с женщиной и часто ее избивал. В апреле во время очередной ссоры пьяный злоумышленник в присутствии маленьких детей стал наносить горожанке множественные удары в область жизненно важных органов и высказывать угрозы убийством.
Одна из девочек выбежала из квартиры и позвала соседей на помощь, в связи с чем убить женщину нападавшему не удалось. После произошедшего пострадавшую госпитализировали.
После этого в отношении горожанина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как отмечают в СК, он понимал, что совершаемые им действия причиняли особые страдания детям, которые стали очевидцами избиения матери.
20:30:48 15-11-2024
а теперь ему причинят особые страдания заднего прохода.
как баб избивать так смелый а на мужика то очко играет руку поднять.