Житель Рубцовска получил девять лет колонии за покушение на убийство сожительницы

Мужчина избивал женщину на глазах у ее детей

15 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

Житель Рубцовска получил девять лет колонии строгого режима за покушение на убийство сожительницы с особой жестокостью, сообщили в СК Алтайского края.

33-летний мужчина год жил с женщиной и часто ее избивал. В апреле во время очередной ссоры пьяный злоумышленник в присутствии маленьких детей стал наносить горожанке множественные удары в область жизненно важных органов и высказывать угрозы убийством.

Одна из девочек выбежала из квартиры и позвала соседей на помощь, в связи с чем убить женщину нападавшему не удалось. После произошедшего пострадавшую госпитализировали.

После этого в отношении горожанина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как отмечают в СК, он понимал, что совершаемые им действия причиняли особые страдания детям, которые стали очевидцами избиения матери.