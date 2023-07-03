Житель Рубцовска разбил окно магазина ради еды и сигарет

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело

03 июля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске полицейские раскрыли кражу продуктов питания из магазина, сообщили в главке МВД Алтайского края.

"Молодой человек, разбив стеклопакет, проник в один из продуктовых магазинов и похитил еду и сигареты. Кражу работники обнаружили утром и сообщили об этом в полицию", – рассказали в ведомстве.

Буквально через несколько часов стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Он признался в содеянном. Уголовное дело возбудили по статье "Кража".