Житель Рубцовска разбил окно магазина ради еды и сигарет
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело
03 июля 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Рубцовске полицейские раскрыли кражу продуктов питания из магазина, сообщили в главке МВД Алтайского края.
"Молодой человек, разбив стеклопакет, проник в один из продуктовых магазинов и похитил еду и сигареты. Кражу работники обнаружили утром и сообщили об этом в полицию", – рассказали в ведомстве.
Буквально через несколько часов стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Он признался в содеянном. Уголовное дело возбудили по статье "Кража".
12:28:35 03-07-2023
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