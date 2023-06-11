Мужчине сказали, что нужно помочь в поиске аферистов

11 июня 2023, 11:56, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Славгорода отдал мошенникам 700 тысяч рублей после телефонного звонка. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.



Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и заявил, что нужно помочь в поимке мошенников. Славгородцу для этого якобы требовалось оформить кредиты в разных банках и перевести деньги на "безопасный счет", что он и сделал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.