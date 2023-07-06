Житель соседнего региона обчистил квартиру бийчанина на 60 тысяч рублей

Подозреваемого задержали

06 июля 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Бийска заявил в полицию о квартирной краже на 60 тысяч рублей. Среди похищенного – телевизор и ювелирные изделия.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемого задрежали, им оказался 33-летний ранее судимый житель соседней республики.

Подозреваемый признался, что сдал украденного в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.