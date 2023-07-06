Житель соседнего региона обчистил квартиру бийчанина на 60 тысяч рублей
Подозреваемого задержали
06 июля 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Житель Бийска заявил в полицию о квартирной краже на 60 тысяч рублей. Среди похищенного – телевизор и ювелирные изделия.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемого задрежали, им оказался 33-летний ранее судимый житель соседней республики.
Подозреваемый признался, что сдал украденного в ломбард.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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