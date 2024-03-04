НОВОСТИПроисшествия

Житель Таганрога сетями наловил рыбы на 9,5 млн рублей и теперь может сесть в тюрьму

В улове оказались и краснокнижные особи

04 марта 2024, 18:43, ИА Амител

Незаконный улов / Фото: ПУ ФСБ по РО
Незаконный улов / Фото: ПУ ФСБ по РО

В Ростовской области задержали мужчину, который занимался выловом краснокнижной рыбы. Как сообщает rostovgazeta.ru, его засекли в береговой полосе неподалеку от Таганрога. 

Мужчина ловил сразу на 20 сетей – их у него изъяли. Среди улова были подзащитные виды рыб – русский осетр, стерлядь и севрюга. 

Ущерб от действий браконьера превысил 9,5 млн рублей. Проводятся мероприятия для документирования состава преступления. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до девяти лет колонии. 

Происшествия Экология рыба

Комментарии 2

Avatar Picture
Андрей

19:09:19 04-03-2024

Не объелся бы. Заворот кишок получил. Ай -йай!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

19:25:02 04-03-2024

Откуда в Таганроге рыба?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров