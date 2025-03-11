Житель Владивостока получил 21 год колонии строгого режима за нападение на женщину

Злоумышленник лишил жертву сознания, изнасиловал, а после попытался убить

11 марта 2025, 21:25, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Во Владивостоке суд вынес приговор мужчине за тяжкое преступление, совершенное летом 2023 года. Как сообщает "Восток Медиа", злоумышленник напал на женщину, изнасиловал ее и попытался убить.

Преступник заметил женщину, когда та возвращалась домой. Он совершил жестокое нападение, после чего испугался, что жертва придет в сознание. Тогда он попытался убить ее, но не смог. Полицейские обнаружили насильника и задержали.

Суд признал подсудимого виновным. С учетом совокупности преступлений и предыдущей судимости ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев.