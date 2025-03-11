Житель Владивостока получил 21 год колонии строгого режима за нападение на женщину
Злоумышленник лишил жертву сознания, изнасиловал, а после попытался убить
11 марта 2025, 21:25, ИА Амител
Во Владивостоке суд вынес приговор мужчине за тяжкое преступление, совершенное летом 2023 года. Как сообщает "Восток Медиа", злоумышленник напал на женщину, изнасиловал ее и попытался убить.
Преступник заметил женщину, когда та возвращалась домой. Он совершил жестокое нападение, после чего испугался, что жертва придет в сознание. Тогда он попытался убить ее, но не смог. Полицейские обнаружили насильника и задержали.
Суд признал подсудимого виновным. С учетом совокупности преступлений и предыдущей судимости ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев.
12:38:53 12-03-2025
животное ну сел бы за износ дали бы меньше,подумаешь пропеллером стал бы.
а за мокруху по полной накрутили бы, как итог уехало чучело на 21 год