Житель Ярового до смерти избил друга после ссоры из-за разногласий в воспитании детей
Мужчину будут судить
24 ноября 2023, 19:48, ИА Амител
40-летний житель Ярового до смерти избил друга в результате ссоры.
Как сообщили в Следкоме Алтайского края, в сентябре между мужчинами во время распития спиртного произошел спор по поводу методов воспитания детей, во время которого злоумышленник побил приятеля. А через некоторое время они решили покататься на машине, в салоне которой снова разругались.
"Выйдя из автомобиля, обвиняемый нанес не менее 17 ударов по голове и телу товарища. От полученных травм на следующий день потерпевший скончался в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.
В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело передали в суд на рассмотрение.
20:05:25 24-11-2023
В споре рождается истина