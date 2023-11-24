Житель Ярового до смерти избил друга после ссоры из-за разногласий в воспитании детей

Мужчину будут судить

24 ноября 2023, 19:48, ИА Амител

Фото: pxhere.ru

40-летний житель Ярового до смерти избил друга в результате ссоры.

Как сообщили в Следкоме Алтайского края, в сентябре между мужчинами во время распития спиртного произошел спор по поводу методов воспитания детей, во время которого злоумышленник побил приятеля. А через некоторое время они решили покататься на машине, в салоне которой снова разругались.

"Выйдя из автомобиля, обвиняемый нанес не менее 17 ударов по голове и телу товарища. От полученных травм на следующий день потерпевший скончался в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело передали в суд на рассмотрение.