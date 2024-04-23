Жителей Алтая попросили не прибираться на месте преступления

Некоторые стесняются беспорядка в доме и делают уборку до приезда полиции

23 апреля 2024, 12:22, ИА Амител

Место преступления / Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края попросили не стесняться беспорядка и не делать уборку, если в доме произошло преступление, пишет газета Хабарского района "Вестник целины".

Как отметила врио начальника экспертно-криминалистической группы местного межмуниципального отдела полиции, развитие криминалистики не стоит на месте, появляются новые образцы техники и методики, но порой сами люди непредумышленно уничтожают следы и вещественные доказательства на месте преступления.

"Некоторые пытаются навести порядок в помещении до приезда полиции, стесняясь обстановки. Все это очень сильно влияет на полноту обнаружения и изъятия вещественных доказательств, тем самым уменьшая шансы на раскрытие преступления", – рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что обстановка в помещении совершения преступления и за его пределами должна оставаться неизменной до приезда экспертов.