Жителей Алтая приглашают на акцию "Лес будущего" и помочь высадить 10 тысяч деревьев
4 мая любой желающий может присоединиться к волонтерам
26 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
Жителей Алтайского края приглашают принять участие в акции "Лес будущего" и посадить деревья в Шипуново.
"4 мая любой желающий может присоединиться к высадке десяти тысяч саженцев. Бесплатный автобус доставит участников акции из Барнаула в Шипуново, их ждут экобеседы и обед на свежем воздухе", – рассказали волонтеры.
Принять участие в акции можно с 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылкам:
Акцию проводит "Центр чистой природы 12-15" при поддержке администрации Шипуновского района и главы района Татьяны Дороховой, Шипуновского сельсовета и главы сельсовета Сергея Уколова, ведущего специалиста отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Шипуновскому лесничеству Александра Анкудинова, КАУ "Алтайлес" Шипуновского района.
Контакты для связи: 8-923-650-90-07 (Татьяна, координатор волонтеров), 8-961-999-28-50 (Екатерина, по вопросам корпоративного участия и организационной поддержки).
12:32:56 26-04-2024
Алтайлес пилит продает лес а садить на халяву... Фигушки..
16:32:03 26-04-2024
Иннокентий (12:32:56 26-04-2024) Алтайлес пилит продает лес а садить на халяву... Фигушки.. ... при чем здесь Алтайлес и вы. На субботник тоже по такой логике зачем ходить. Пусть дворники надсажаются. Это же ваша земля, ваша природа.
13:14:44 27-04-2024
А смысл его сажать. Продадут, и не поделятся.