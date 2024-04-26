Жителей Алтая приглашают на акцию "Лес будущего" и помочь высадить 10 тысяч деревьев

4 мая любой желающий может присоединиться к волонтерам

26 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Высадка деревьев / Фото: предоставлено amic.ru

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в акции "Лес будущего" и посадить деревья в Шипуново.

"4 мая любой желающий может присоединиться к высадке десяти тысяч саженцев. Бесплатный автобус доставит участников акции из Барнаула в Шипуново, их ждут экобеседы и обед на свежем воздухе", – рассказали волонтеры.

Принять участие в акции можно с 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылкам:

Акцию проводит "Центр чистой природы 12-15" при поддержке администрации Шипуновского района и главы района Татьяны Дороховой, Шипуновского сельсовета и главы сельсовета Сергея Уколова, ведущего специалиста отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Шипуновскому лесничеству Александра Анкудинова, КАУ "Алтайлес" Шипуновского района.

Контакты для связи: 8-923-650-90-07 (Татьяна, координатор волонтеров), 8-961-999-28-50 (Екатерина, по вопросам корпоративного участия и организационной поддержки).