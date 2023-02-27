Жителей Алтайского края осудят за предоставление паспортов для создания компаний

Студент и жительница Алейского района передали свои документы в налоговую по почте и получили вознаграждение

27 февраля 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи завершили расследование двух уголовных дел в отношении алтайского студента и жительницы Алейского района, которые предоставили свой паспорт для незаконного образования юридического лица. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по данным следствия, в 2021 году обвиняемые за деньги выступили учредителями организаций.

"По электронной почте они предоставили в налоговый орган документ, удостоверяющий личность. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемых, как об учредителях и директорах ООО без фактического управления юридическими лицами", – заявили в региональной пресс-службе СУ СКР.

Отмечается, что в отношении гражданина, заплатившего за создание компании, уголовное дело выделено в отдельное производство. Следователи собрали достаточные доказательства вины обвиняемых и передали дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица") в суд.