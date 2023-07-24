Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В МЧС просят быть осторожнее

24 июля 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокую и чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 25 по 28 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"С 25 по 28 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс): Солонешенский район и город Белокуриха. В Поспелихинском и Усть-Калманском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – перечислили в ведомстве.

В связи с приближающейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.