Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В МЧС просят людей быть осторожнее

03 августа 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокую и чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 4 по 7 августа, сообщили в региональном МЧС.

"С 4 по 7 августа местами сохранится высокая (4 класс) пожароопасность, в Кулундинском районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – рассказали в ведомстве.

В связи с устоявшейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.