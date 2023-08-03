Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности
В МЧС просят людей быть осторожнее
03 августа 2023, 14:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Высокую и чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 4 по 7 августа, сообщили в региональном МЧС.
"С 4 по 7 августа местами сохранится высокая (4 класс) пожароопасность, в Кулундинском районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – рассказали в ведомстве.
В связи с устоявшейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.
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