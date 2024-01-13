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Жителей Алтайского края предупредили о дожде, сильном ветре и резком похолодании

Спасатели призывают быть осторожными

13 января 2024, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае днем 14 и ночью 15 января, предупредили в МЧС региона.

В это время будут идти дожди, мокрый снег (переходящий в обычный), метели и сильный ветер: он ускорится до 18-23 м/с, а местами будут порывы до 25-30 м/с. На дорогах при этом будет сильная гололедица, но спасатели также предупреждают о снежных заносах и отложениях мокрого снега.

"15 января – резкое похолодание", – подчеркнули в МЧС.

Жителей региона призывают быть осторожными. Водителям следует строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности в непогоду от дальних поездок лучше воздержаться. Также советуют держаться подальше в сильный ветер от рекламных щитов и деревьев, не прятаться от него у стен домов и не парковаться в этих местах. При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

20:59:58 13-01-2024

Как же это задолбало этой зимой... +2- -20 дождь, ветер, гололёд...

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Гость

22:17:42 13-01-2024

Ага, точно, хотя и мягко сказано

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Гость

23:05:20 13-01-2024

Циклоны идут гораздо севернее нас, поэтому к нам они несут тепло из южного Казахстана. Такая роза ветров сейчас на высотах. К слову, в Москве и Санкт-Петербурге такая погода - обычная погода зимой.

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