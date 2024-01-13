Жителей Алтайского края предупредили о дожде, сильном ветре и резком похолодании
Спасатели призывают быть осторожными
13 января 2024, 16:35, ИА Амител
Погода ухудшится в Алтайском крае днем 14 и ночью 15 января, предупредили в МЧС региона.
В это время будут идти дожди, мокрый снег (переходящий в обычный), метели и сильный ветер: он ускорится до 18-23 м/с, а местами будут порывы до 25-30 м/с. На дорогах при этом будет сильная гололедица, но спасатели также предупреждают о снежных заносах и отложениях мокрого снега.
"15 января – резкое похолодание", – подчеркнули в МЧС.
Жителей региона призывают быть осторожными. Водителям следует строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности в непогоду от дальних поездок лучше воздержаться. Также советуют держаться подальше в сильный ветер от рекламных щитов и деревьев, не прятаться от него у стен домов и не парковаться в этих местах. При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности.
20:59:58 13-01-2024
Как же это задолбало этой зимой... +2- -20 дождь, ветер, гололёд...
22:17:42 13-01-2024
Ага, точно, хотя и мягко сказано
23:05:20 13-01-2024
Циклоны идут гораздо севернее нас, поэтому к нам они несут тепло из южного Казахстана. Такая роза ветров сейчас на высотах. К слову, в Москве и Санкт-Петербурге такая погода - обычная погода зимой.